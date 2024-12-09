Коммерсантъ: Боярский может возглавить думский комитет по информполитике

Депутат Государственной думы Сергей Боярский может стать председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, сообщает газета "Коммерсантъ" 9 декабря со ссылкой на своих собеседников в нижней палате парламента. Боярский является основным претендентом на место, освободившееся после внезапного перехода предыдущего главы комитета Александра Хинштейна на пост исполняющего обязанности губернатора Курской области. Сейчас Боярский является первым заместителем председателя комитета.

Также информацию о возможном назначении подтвердили собеседники издания "Фонтанка". По их информации, Боярский будет выдвинут на эту должность во время пленарного заседания в среду, 11 декабря.

"Это логично — комитет должен работать. Исполнять обязанности он будет до принятия кадровых решений, потеряет ли он приставку и. о., мы пока не знаем", - приводит слова неназванного собеседника "Фонтанка".

Боярский впервые избирался в Госдуму в 2016 году. На Охотном ряду он представляет Петербург. До недавнего времени он являлся секретарем городского отделения "Единой России". До избрания Боярский предпринимал неудачную попытку избираться в петербургский парламент. Был советником губернатора Георгия Полтавченко, а также возглавлял городской телеканал "Санкт-Петербург".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру