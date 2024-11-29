Между Исаакиевской и Конногвардейским: Бельский избран главой ЕР в Петербурге

Фото пресс-службы "Единой России"

В Петербурге единороссы 29 ноября на конференции избрали себе новое руководство регионального отделения. Новым секретарем городской ячейки партии стал председатель Законодательного собрания Александр Бельский, который сменил на этом посту депутата Госдумы Сергея Боярского.

О предстоящих переменах в петербургском отделении "Единой России" стало известно в первой половине ноября, когда секретарь ячейки Сергей Боярский объявил о намерениях покинуть пост. Тогда о каких-либо конкретных причинах "передать эстафету" Боярский не рассказал. После трех лет на посту секретаря он заявил, что все поставленные перед реготделением задачи были выполнены и нужно искать ресурсы для дальнейшего развития. После этого заявления у членов партии в основном на уме были двое кандидатов на пост главы отделения: действующий губернатор Александр Беглов и спикер городского парламента Александр Бельский. В регионах распространена практика, когда глава субъекта возглавляют отделение ЕР. Впрочем, руководители парламентов тоже занимают подобные должности, но реже.

На конференции регионального отделения 29 ноября определились лишь два претендента на пост секретаря: кроме Бельского, по предложению депутата ЗакСа Александра Ходоска, на место секретаря был выдвинут депутат парламента Михаил Барышников. Как уточняет "Фонтанка", второй кандидат был необходим для придания голосованию правомочности - требование о как минимум двух претендентах прописано в уставе "Единой России". Кандидатуру второго на съезде поддержали лишь два делегата. Остальные 183 человека поставили "галочку" напротив имени Бельского. Выступая перед однопартийцами, Бельский решил вспомнить, как он вступил в "Единую Россию".

"Решение о вступлении в партию в 2012 году я принимал, опираясь на простое понимание - что из себя представляет "Единая Россия" и что я могу сделать. Мне хотелось многое изменить в городе, в районе, где я живу, в муниципалитете, от которого я выдвигался. Я четко понимал, что это партия единомышленников и партия дела — "ЕР" доказала это и в пандемию, и за время СВО. Брать на себя ответственность, пообещать что-то и выполнить может не каждый, но "Единая Россия" делает. Для людей, укрепления нашего государства, стабильности в городе", - приводит слова Бельского пресс-служба "Единой России".

Новоизбранный секретарь регионального отделения Бельский на посту обещал расставить акценты на работе по поддержке участников специальной военной операции, на помощи жителям новых регионов, а также на привлечении новых людей в ряды партии, хотя особых реформ, как он сообщил журналистам, проводить не будет. О планах сконцентрироваться на поддержке участников СВО и "первичек" он рассказывал еще на прошлой неделе, когда проходил собеседование с председателем партии Дмитрием Медведевым. Кроме перечисленного, на плечи Бельского также ляжет подготовка к выборам 2026 года, а именно к выборам в Законодательное собрание восьмого созыва и в Государственную думу. Впрочем, как отмечают собеседники "Фонтанки", и до этого все ключевые решения партии в Петербурге так или иначе принимались с участием спикера ЗакСа.

Помимо избрания нового руководства регионального отделения, единороссы также заслушали выступление первых лиц объединения. В частности, к ним обратился губернатор Александр Беглов. Он рассказывал о единстве политических сил в городе, правда, с оговорками. Например, фракцию "Яблоко" в Заксобрании губернатор назвали "отдельным элементами" за то, что они голосовали против проекта бюджета на 2025 год.

"Представители других партий, а их шесть в Законодательном собрании, они все работают на результат, чтобы сделать жизнь как можно лучше в нашем городе. Например - принятие бюджета. Это сложный вопрос, но бюджет принят. Основные поправки были приняты, конечно, "Единой Россией", но и представители других партий конструктивно отнеслись к этому. Есть, конечно, отдельные элементы, которые, непонятно почему, голосуют против бюджета, хотя и вносят свои поправки, но все равно нам удалось принять правильный бюджет нашего города", - приводит слова главы города "Фонтанка".

Еще губернатор Беглов вспоминал, как сам стоял у истоков партии, Отметим, в 2003 году Беглов сам был избран главой регионального отделения. Правда, на своих первых губернаторских выборах в 2019 году он шел как самовыдвженец, отказавшись от поддержки ЕР, зато в 2024 году переизбираться решил все же от партии.

Также на конференции были приняты некоторые организационные решения. Например, из политического совета регионального отделения исключили заместителя главы администрации Адмиралтейского района Полину Бабаеву и первого заместителя главы администрации Василеостровского района Галину Королёву, уточняет MR7. Еще два человека, наоборот, вошли в политсовет - это депутат Заксобрания Константин Чебыкин и Александр Захватов. Последний, по информации СМИ, тесно взаимодействует с губернатором.

Константин Леньков / Фото пресс-служба "Единой России"