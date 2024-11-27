ЗакС окончательно утвердил бюджет Петербурга на 2025 год

Депутаты Законодательного собрания 27 ноября приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о бюджете Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Согласно тексту документа, расходы города в следующем году достигнут почти полутора триллионов рублей. Закон отправлен на подписание губернатору.

С учетом всех утвержденных поправок к проекту бюджета, в 2025 году Петербург планирует заработать 1,33 трлн рублей, а потратить 1,49 трлн рублей. Дефицит при этом составит 163,1 млрд рублей. К первоначальной версии бюджета от губернатора Александра Беглова и парламентских фракций поступило 20 поправок. Приняты были лишь 14, почти половину из которых внесла фракция "Единая Россия".

Проект бюджета на 2025 год в третьем чтении поддержали 43 депутата. Двое проголосовали против. Еще два человека решили воздержаться от голосования.

Ранее городской парламент окончательно утвердил осеннюю корректировку бюджета на текущий год. Согласно обновленным показателям бюджета, в 2024 году город заработал 1,28 трлн рублей, а потратил 1,44 трлн рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру