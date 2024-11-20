ЗакС и поправки к бюджету без сюрпризов

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.РуЗаконопроект о бюджете на предстоящую "трехлетку" отправлен на подготовку к третьему, окончательному чтению. На заседании 20 ноября депутаты утвердили все внесенные поправки, которые предварительно согласовали в Смольном. Также в парламенте озадачились стоимостью патентов для мигрантов и начали менять курортный сбор на туристический налог.

На рассмотрение ко второму чтению бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов поступило 18 поправок от парламентских фракций, также две поправки подал губернатор Петербурга Александр Беглов. До рассмотрения добрались 14 предложений, включая губернаторские. Больше всего поправок внесла "Единая Россия". Поправки от фракции "Яблоко", наоборот, остались без внимания. Что именно просили депутаты и губернатор - ЗАКС.Ру рассказывал ранее. В окончательной редакции доход Петербурга ожидается в размере 1,33 трлн рублей, расходы составят 149 трлн рублей, а дефицит - 163,1 млрд рублей.

Обсуждение поправок на пленарных заседаниях сейчас проходит без каких-либо серьезных споров. Все предложения предварительно проходят процедуру согласования с чиновниками в лице бюджетной комиссии.

Другой финансовый документ, корректировку бюджета на текущий год, парламент 20 ноября утвердил в окончательном, третьем чтении. Законопроект отправлен на подписание губернатору. В 2024 году доходы Петербурга составили – 1,28 трлн рублей, а расходы - 1,44 трлн рублей. Дефицит остался на уровне 157,6 млрд рублей.

Поиск дополнительных доходов

Один из законопроектов в повестке парламента был посвящен пересмотру коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда. От этого показателя зависит стоимость патента на трудовую деятельность для иностранных граждан, они же трудовые мигранты. Согласно предложенной губернатором Александром Бегловым инициативе, стоимость документа для заграничных специалистов может подняться на 30%, с нынешних 4,6 тысяч рублей до 6 тысяч рублей. По словам представителя губернатора в Заксобрании Константина Сухенко, подобное решение сможет стать дополнительным источником дохода в городской бюджет.

В погоне за федеральной нормой

Петербургский парламент регулярно пытается подключиться к различным федеральным экспериментам, как, например, введение курортного сбора - платы с туристов за сутки проживания в отелях и гостиницах. Сперва городской парламент обращался в Госдуму и правительство РФ с просьбой включить Северную столицу в программу, чего удалось добиться к 2022 году. Фактически взимать сбор в Петербурге начали только в апреле 2024 года. Теперь же депутатам приходится самостоятельно принимать похожий закон - после поправок в федеральном законодательстве регионы могут сами вводить на своей территории так называемый туристический налог.

Новый налог будет работать немного по иному механизму, чем существующий сбор. Так, собранные средства будут поступать по большей части в федеральный бюджет, а не оставаться в регионе (хотя Смольный намерен найти какие-нибудь способы возврата денег туристов в город). Перенаправлять средства на развитие туристической инфраструктуры целевым способом, как сейчас, уже не выйдет. Также в парламенте выделяют при презентации налога, что плательщиками по нему будут исключительно юридические и физические лица, которые предоставляют услуги размещения в гостиницах, отелях или хостелах. Несмотря на это, в документе есть перечень льготных категорий граждан, которые будут освобождены от "туристического налога". То есть отельерам не придется "платить за", например, многодетных или ветеранов боевых действий.

Другое законотворческое желание петербургских депутатов - перейти на автоматизированную упрощенную системы налогообложения. Об этом премьер-министра Михаила Мишустина и спикера Госдумы Вячеслава Володина петербургский парламент просил еще в 2021 году. Теперь, как и с туристическим налогом, регионы могут сами вводить подобные решения. Суть механизма налогообложения заключается в том, что небольшой бизнес (штат организации менее пяти человек, а годовой доход менее 60 млн рублей) может сэкономить деньги на найме бухгалтеров и других специалистов для ведения финансовой отчетности. Также там предусмотрена отмена (или заметное уменьшение) страховых взносов, которые тоже ложатся некомфортным бременем на коммерсантов небольшого масштаба. Сегодня депутаты приняли в первом чтении законопроект, который вводит в Петербурге эту долгожданную упрощенную систему.



















Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру