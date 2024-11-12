Бюджетная комиссия одобрила поправки в проект бюджета на 2025-2027 годы

Дюжина подготовленных фракциями Заксобрания поправок в бюджет Петербурга на 2025 и плановый период 2026-2027 годов получила одобрение бюджетной комиссии, сообщил 12 ноября вице-губернатор Алексей Корабельников. Все они будут внесены на рассмотрение ЗакСа вкупе с поправкой губернатора Александра Беглова ко второму чтению документа. Рассмотрение инициатив должно состояться на заседании 20 ноября.

Поддержку комиссии получили шесть поправок, подготовленных "Единой Россией", по две поправки от ЛДПР и "Новых людей" и по одной от КПРФ и "Справедливой России — За правду". Накануне предложения фракций были одобрены на заседании бюджетно-финансового комитета Заксобрания.

"Все 12 рассмотренных поправок прошли экспертизу и рекомендованы для одобрения губернатором", — написал Корабельников в своем Telegram-канале.

В частности, "Единая Россия" предложила добавить 1,2 млрд рублей на закупку оборудования и капитальный ремонт учреждений здравоохранения, выделить 1 млрд рублей на строительство и покупку жилья очередниками не из числа льготников и еще по 500 млн рублей ежегодно — на игровые и спортивные площадки в детских садах. ЛДПР предложила выделить 194 млн рублей на капремонт детских оздоровительных лагерей и еще 278,3 млн рублей — на ремонт подростковых и молодежных центров в районах города.

Также одобрение комиссии получили инициативы "Новых людей" о выделении совокупно 150 млн рублей на проведение физкультурных мероприятий вместе с мотофестивалем, предложение КПРФ о выделении 36,4 млн рублей на дооснащение городской больницы Святой Елизаветы и предложение СРЗП о перечислении 64,5 млн рублей на ремонт Таицкого водовода.

Как отметил Корабельников, поправки были проработаны совместно с их авторами и экспертами.

Всего БФК рассмотрел 18 поправок в проект бюджета, предложенных фракциями. В числе не поддержанных оказались две инициативы "Яблока", одна от КПРФ и три от СРЗП. Поправка губернатора получила одобрение участников заседания, более подробно о ней читайте в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру