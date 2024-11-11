БФК поддержал поправки к бюджету, поданные губернатором и тремя фракциями ЗакСа

На заседании бюджетно-финансового комитета 11 ноября состоялось обсуждение поправок ко второму чтению проекта бюджета Петербурга на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. Большинство из них нашли поддержку со стороны участников мероприятия.

Поправка губернатора предусматривает увеличение доходов бюджета в 2025 году на 5,2 млрд рублей, а расходов — на 26,8 млрд рублей. В частности, отчисления на поддержку участников СВО и членов их семей должны будут увеличиться на 4 млрд рублей, страховые взносы на ОМС для неработающих горожан — на 3,9 млрд рублей.

Представляла поправки глава комитета финансов Светлана Енилина. Депутат Ирина Иванова (КПРФ) поинтересовалась у нее финансированием программы "Серебряный возраст" в части посещения пожилыми людьми не только музеев, но и театров. На саму программу планируется выделять по 1,76 млрд рублей в течение следующих трех лет, однако средства предназначаются именно на льготные билеты в городские музеи.

— На сегодняшний день мы рассматриваем посещение музеев, а в дальнейшем будем рассматривать расширение, но на 2025 год предусмотрено посещение музеев, — ответила Енилина.

Представитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Андрей Алескеров спросил, предусмотрено ли выделение средств на разработку проекта путепровода на пересечении Краснопутиловской улицы с железнодорожными путями. Из ответа главы комфина следовало, что затраты на проектирование были учтены, работы должны завершиться в 2026 году. "После получения экспертизы уже будут предусмотрены расходы на строительство развязки", — пообещала Енилина.

Проект поправок получил одобрение участников заседания БФК.

Также члены комитета проголосовали за шесть поправок, поданных "Единой Россией". Среди прочего, фракция предложила выделить 1 млрд рублей на социальные выплаты горожанам для улучшения жилищных условий, 856 млн рублей — на модернизацию учреждений здравоохранения и по 500 млн рублей ежегодно — на оснащение детских садов игровыми и спортивными площадками.

Поддержку членов БФК также получили предложения ЛДПР и "Новых людей". В первом случае речь шла об увеличении финансирования на капремонт детских оздоровительных лагерей за городом и на капремонт подростковых и молодежных центров в шести районах Петербурга. Во втором случае поправки предусматривают выделение 120 млн рублей на "проведение физкультурно-спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом" и еще 30 млн рублей — на проведение "традиционного фестиваля мотокультуры и мотоспорта", как сообщил представлявший инициативы депутат Дмитрий Павлов.

Поддержку также получила инициатива СРЗП о выделении 64,4 млн рублей на ремонт Таицкого водовода. Также от фракции поступило предложение выделить средства на проектирование путепровода на Краснопутиловской улице. Презентовавший ее Алескеров, незадолго перед этим получивший ответ Енилиной на эту тему, уточнил, что "если бы была возможность снять эту поправку, мы бы ее сняли". В итоге эта поправка не прошла, как и еще две другие, разработанные фракцией.

Также без одобрения осталось предложение "Яблока" об увеличении расходов на расселение коммунальных квартир до 5,7 млрд рублей в год. Другое предложение фракции оказалось схожим в инициативой ЕР о выплатах петербуржцам без льгот на приобретение жилья. Эта идея также не получила одобрения большинства собравшихся.

Всего на заседании были одобрены 12 внесенных фракциями поправок, еще шесть не получили необходимой поддержки. Одобренные предложения будут направлены в бюджетную комиссию.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру