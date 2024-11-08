Проект бюджета пошел на поправку

Фото: ЗАКС.Ру

Губернатор Александр Беглов внес на рассмотрение Заксобрания поправку ко второму чтению бюджета на следующие три года. Доходы казны должны будут расти все три года, но, вместе с ними и опережая их, также будут увеличиваться расходы. ЗАКС.Ру присмотрелся к параметрам подготовленного документа.

Расти, бюджет, расти

Поправка губернатора ко второму чтению бюджета на 2025 и плановый период 2026-2027 годов опубликована на сайте петербургского комитета финансов. Документ предусматривает увеличение доходов и расходов казны по сравнению с первой версией проекта. Дефицит бюджета также подрастет.

Согласно тексту поправки, в 2025 году доходы Петербурга предусмотрены на уровне 1,33 трлн рублей при расходах на уровне 1,49 трлн рублей. Значение показателей должно увеличиться на 5,2 млрд рублей и на 26,8 млрд рублей соответственно.

В результате дефицит бюджета увеличится на 21,6 млрд рублей. В тексте поправки показатель заложен на уровне 165,7 млрд рублей.

Помимо этого, документ предусматривает увеличение доходов и расходов бюджета в 2026 и 2027 годах. В эти два года поступления в казну ожидаются на уровне 1,4 трлн и 1,5 трлн рублей (рост на 6,95 млрд и на 8,2 млрд рублей соответственно). Предполагается, что увеличение расходов составит 23,7 млрд рублей и 32,5 млрд рублей — до 1,56 трлн и 1,69 трлн рублей в каждом случае.

В итоге дефицит бюджета составит в 2026 году 156,1 млрд рублей, а в 2027 году — 174,65 млрд рублей. Относительно первоначальной редакции документа увеличение составит 16,8 млрд и 24,3 млрд рублей.

Верхний предел госдолга по состоянию на 1 января 2026 года утверждается в размере 202,76 млрд рублей, на начало следующих двух лет — в размере 358 млрд и 532,4 млрд рублей соответственно. Это, опять же, выше изначально представленных значений показателя. При внесении проекта бюджета в Заксобрание верхний предел госдолга устанавливался в размере 181,1 млрд, 319,2 млрд и 469,2 млрд на начало 2026 и двух последующих лет.

Куда добавят денег

Ведомственная структура расходов предполагает рост используемых средств федерального бюджета на 10,5 млрд рублей. В то же время отчисления на Адресную инвестиционную программу, наоборот, планируется урезать на 18,7 млрд рублей.

В то же время не во всех случаях расходы по АИП ждет сокращение. Согласно росписи программы, на развитие образования планируется добавить 3,9 млрд рублей с учетом субсидий из городского бюджета. В том числе, на общее образование переведут дополнительные 1,1 млрд рублей и еще 1,33 млрд рублей — на среднее профессиональное.

Суммарно 391,1 млн рублей добавят на развитие транспортной системы, при этом поступления непосредственно на развитие инфраструктуры планируют увеличить на 1,4 млрд рублей, а инвестиции в АО "ЗСД", наоборот, уменьшить на 965 млн рублей.

На 727,7 млн рублей могут подрасти расходы на безопасность и правопорядок. Финансирование соответствующей госпрограммы потребует дополнительных 831,1 млн рублей при одновременном уменьшении расходов на профилактику правонарушений на 111,6 млн рублей.

В поправку также заложено увеличение расходов на обеспечение петербуржцев жильем и коммунальными услугами. Относительно первоначального проекта бюджета отчисления должны вырасти на 101,9 млн рублей, в основном на приобретение квартир для детей-сирот (увеличение должно будет составить 79,2 млн рублей).

На проведение первоочередных спасательных археологических работ на территории бывшего шведского города Ниена заложили 104 млн рублей.

Презентуя внесение поправки, в Смольном заявили, что она "увеличивает расходы на социальную сферу, транспорт, медицину, городское хозяйство, развитие города". В сообщении пресс-службы отдельно отмечалось, что расходы на поддержку участников СВО и их семей должны будут дополнительно увеличиться на 4 млрд рублей. Судя по внесенному губернатором документу, распределением средств будет заниматься комитет по социальной политике.

В планах на 2026-2027 годы появились данные о расходах на программу "Серебряный возраст", благодаря которой пожилые петербуржцы могут на льготных условиях посещать городские музеи. Поначалу в бюджете на реализацию программы в 2025 году было заложено 1,76 млрд рублей, однако данные по двум следующим годам отсутствовали. Теперь это исправили, добавив те же 1,76 млрд рублей на каждый год.

Подумали и убрали

Щедрость Смольного, однако же, не безгранична, так что финансирование ряда других направлений ко второй редакции проекта решено было сократить. Сильнее всего это коснулось развития медицинской сферы: здесь, согласно росписи АИП, запланированные расходы по госпрограмме "Развитие здравоохранения" сократят на 3,1 млрд рублей. На 583,6 млн рублей планируется урезать средства, заложенные на госпрограмму по социальной поддержке граждан. Уменьшение расходов на инфраструктуры для физкультуры и спорта потянет на 371,7 млн рублей.

Расходы на коммунальную инфраструктуру и энергетику рискуют суммарно просесть на 148,8 млн рублей. При этом затраты на уличное освещение и художественную подсветку могут сократиться на 60,8 млн рублей, затраты на развитие водоснабжения и водоотведения — на 203,9 млн рублей, а на газоснабжение — на 161,3 млн рублей. В то же время в документе предусмотрен рост расходов на системы теплоснабжения в размере 277,3 млн рублей относительно первоначального.

У петербургских омбудсменов в 2025 году заберут понемногу, но у каждого. Так, расходы на содержание уполномоченного по правам ребенка и его аппарата собираются снизить на 163 тысячи рублей. Аналогичные затраты на содержание уполномоченного по защите прав предпринимателей и уполномоченного по правам человека уменьшат на 148 тысяч и 139 тысяч рублей соответственно.

Деньги муниципалам

Поправками также меняется размер дотаций муниципальным образованиям Петербурга, предназначенных на выравнивание их бюджетной обеспеченности. Общая сумма дотаций должна будет составить 12,3 млрд рублей, что на 19,7 млн рублей превышает изначально запланированную сумму. Однако же, на самом деле, реальные отчисления из городского бюджета могут оказаться даже меньше тех, что были заложены в проект к первому чтению.

Дело в том, что в первой редакции документа ни одному из 111 муниципалитетов не были обозначены нормативы отчислений от НДФЛ для замены части дотаций. Ко второй версии проекта подобные нормативы на общую сумму 472,9 млн рублей были установлены для шести МО. Таким образом, реальные дотации из городской казны в 2025 году установлены на отметке 11,8 млрд рублей.

Самый большой норматив установлен для МО "Поселок Шушары", он составляет 185,3 млн рублей. Еще 86,8 млн рублей предусмотрены для МО "Светлановское" и 78,8 млн рублей — для МО "Лахта-Ольгино". Наименьший норматив достался МО "Семеновский", его величина немногим превысила 7 млн рублей.

Также планируется увеличить субвенции муниципалам на деятельность по опеке и попечительству. Проект предусматривает выделение на эти цели в 2025 году 606 млн рублей, из которых расписаны по получателям 577,1 млн рублей и еще 28,9 млн рублей остаются нераспределенными. Первая редакция проекта предусматривала выделение 484,7 млн рублей с распределенными 461,6 млн рублей и остатком в размере 23,1 млн рублей.

Общий размер субвенций на содержание детей под опекой или попечительством, а также детей в приемных семьях, планируется увеличить на 1 млн рублей. Субвенции на выплату приемным родителям — на 972 тысячи рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру