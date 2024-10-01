На что Смольный намерен расходовать бюджет в 2025 году

Фото: ЗАКС.Ру

Петербургский комитет финансов опубликовал проект бюджета на 2025 и плановый период 2026-2027 годов. Согласно документу, в следующие три года бюджет будет исполняться с дефицитом, при этом доходы и расходы будут поступательно расти. ЗАКС.Ру изучил представленный проект.

Основные показатели

Проект бюджета предполагает, что в 2025 году поступления в городскую казну составят 1,32 трлн рублей при расходах на уровне 1,47 трлн рублей. В последующие два года доходы ожидаются на уровне 1,4 трлн и 1,5 трлн рублей, а расходы должны будут составить 1,54 трлн и 1,66 трлн рублей соответственно.

Дефицит бюджета в 2025 году запланирован в размере 144 млрд рублей, в 2026 году — в размере 139,3 млрд рублей, а в 2027 году — на уровне 150,3 млрд рублей.

В структуре планируемых доходов на 2025 год основная часть приходится на поступления от налога на прибыль, в сумме речь идет о 942,9 млрд рублей. Проект предполагает, что налог на доходы физических лиц принесет казне 553,5 млрд рублей. Еще 389,3 млрд рублей должен будет принести налог на прибыль организаций.

Поступления от налогов на совокупный доход должны будут составить 116,6 млрд рублей, еще 102 млрд рублей должны будут принести в кубышку различные налоги на имущество. В Смольном ждут, что доходы от имущества в государственной и муниципальной собственности потянут на 50,2 млрд рублей, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства — еще на 15,8 млрд рублей. Штрафы, санкции и возмещение ущерба должны будут обогатить казну на 14,6 млрд рублей, доходы от продажи активов — на 8,2 млрд рублей.

Разного рода безвозмездные поступления в бюджет должны увеличить его объем на 26,4 млрд рублей.

Верхний предел госдолга Петербурга будет расти в следующие три года. По состоянию на 1 января 2026 года он утверждается на уровне 181,1 млрд рублей. По состоянию на ту же дату 2028 года размер показателя утверждается в сумме 469,2 млрд рублей. Подобное более чем двукратное увеличение связано с планируемым выпуском облигаций. Если на начало 2026 года их сумма указана в размере 101,4 млрд рублей, то на начало 2028 года речь может идти уже о 443,9 млрд рублей.

Привлекает к себе внимание величина бюджетных ассигнований в резервный фонд правительства Петербурга. На всю предстоящую трехлетку они установлены в размере 40 млрд ежегодно. О планах урезать величину фонда до указанного значения накануне сообщал вице-губернатор Алексей Корабельников. При этом, если в 2023 году объем имеющихся резервов официально составлял 50 млрд рублей, то в 2024-м его снизили до 45,6 млрд рублей. По данным главы комфина Светланы Енилиной, на текущий момент его остаток составляет 34 млрд рублей.

Смольный, ЗакС, муниципалы

В 2025 году администрации губернатора предстоит распределить в общей сложности 7,87 млрд рублей. Из этой суммы непосредственно на содержание органа госвласти предназначаются 3,55 млрд рублей. Годом ранее на эти же цели закладывались 2,3 млрд рублей.

Еще 2,4 млрд рублей предназначаются автотранспортному учреждению "Смольнинское" на выполнение государственного задания в следующем году. Под последним следует понимать услуги по развозке госслужащих и депутатов городского Заксобрания. Еще 46,8 млн составит субсидия предприятию "на иные цели".

Дирекция по управлению объектами административного назначения получит 933,7 млн рублей на свою деятельность, которая заключается в содержании городских объектов в "Невской ратуше" и в обеспечении проведения конференций, семинаров и иных мероприятий, организуемых Смольным. Обеспечение деятельности представительства Петербурга в Москве оценили в 47,3 млн за год.

Расходы на аккредитацию журналистов при администрации губернатора и обеспечение их работы составят 342,5 тысячи рублей.

На материальное обеспечение работы депутатов Госдумы выделят 67,3 млн рублей, на деятельность сенаторов — 4,2 млн рублей. Изготовление наград и памятных знаков губернатора обойдется бюджету в 16 млн рублей, что вдвое больше, чем планировалось потратить в 2024 году.

На работу Заксобрания в следующем году в бюджете заложено 3,14 млрд рублей, из которых 2,76 млрд рублей уйдет на обеспечение деятельности городского парламента, а 291,3 млн рублей — на содержание членов законодательной власти.

Город предоставит трансферты бюджетам муниципалитетов на общую сумму 16,4 млрд рублей. Из этой суммы 12,27 млрд рублей выделяются в качестве дотаций на "выравнивание бюджетной обеспеченности" МО. Еще 2,3 млрд рублей будут предоставлены в качестве субвенций местным бюджетам, при этом на составление протоколов об административных правонарушениях из этой суммы предназначается немногим больше одного миллиона рублей, основная же часть средств пойдет на деятельность по опеке и попечительству.

Величина субсидий муниципалитетам на благоустройство и озеленение предусмотрена на уровне 1,83 млрд рублей.

Отметим, что субсидии существующим в Петербурге 111 муниципалитетам распределяются не поровну. Как стало известно ранее из проекта постановления Смольного, большинство из них могут получить в следующем году софинансирование на уровне не ниже 80 %, однако при этом четыре муниципалитета рисковали вовсе остаться без субсидий.

Медицина и другие социальные затраты

Неравномерно распределяются средства и среди городских комитетов. Как и в прошлом году, больше всего денег получит комитет по здравоохранению — на обеспечение его работы в бюджете заложено 174,7 млрд рублей.

Почти треть от этой суммы — 54,98 млрд рублей — пойдет на страховые взносы по ОМС для неработающих граждан. На приобретение бесплатных медикаментов и медицинских изделий для льготников в бюджете предусмотрено 25,26 млрд рублей. Содержание больниц и клиник потребует 6,6 млрд рублей, содержание поликлиник, амбулаторий и диагностических центров — 51,7 млн рублей. При этом в рамках подпрограммы "Здоровье матери и ребенка" поликлиники и амбулатории получат 305,9 млн рублей.

Расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения должны будут превысить отметку в пять миллиардов рублей. Еще два миллиарда рублей может уйти на проведение капитального ремонта медицинских учреждений, а другие 2,59 млрд рублей — на покупку необходимого оборудования.

Из других затрат, касающихся социального обеспечения, в проекте заложено 2,74 млрд рублей взносов в уставный капитал петербургского Центра доступного жилья. Средства предназначаются для помощи молодым семьям и молодежи с приобретением недвижимости, в том числе посредством предоставления целевых займов. Еще 2,2 млрд рублей перечислят "Горжилобмену" на предоставление молодым семьям выплат на приобретение или строительство жилья.

Размер выплат многодетным семьям на строительство или покупку недвижимости составит в 2025 году 9,6 млрд рублей. На расселение коммунальных квартир заложено 1,87 млрд рублей.

Комитет по делам ЗАГС продолжит и в следующем году выделять средства на закупку подарочных наборов новорожденным. Подобная опция действует в городе с 1 августа, за месяц с небольшим коробки с "детским приданым" получили более двух тысяч семей. В 2025 году на эти цели планируется потратить суммарно 573,2 млн рублей. При этом пока что в проекте на 2026-2027 годы на покупку наборов не предусмотрено ни рубля.

В числе крупнейших получателей средств из бюджета окажется и городской комитет по социальной политике, на работу которого в следующем году предусмотрено 128 млрд рублей. Из них, например, на помощь с оплатой коммунальных услуг отдельным категориям граждан заложено 10,7 млрд рублей, а еще почти два миллиарда рублей предназначаются на предоставление субсидий на оплату жилых помещений и ЖКУ.

На социальную поддержку пенсионеров Смольный рассчитывает потратить 7,4 млрд рублей. Поддержка пенсионеров и пожилых людей, не относящихся к льготным категориям, оценена в 6,6 млрд рублей. В случае с ветеранами труда и ветеранами военной службы речь идет о 3,66 млрд рублей.

На обеспечение программы "Серебряный возраст" в следующем году заложено 1,76 млрд рублей. Сама программа позволяет пожилым людям посещать музеи за один рубль, первыми получателями карт стали руководители общественных организаций ветеранов и блокадников в начале сентября. К концу месяца в городе насчитывалось уже почти 45 тысяч желающих присоединиться к программе.

При этом, как и в случае с подарочными наборами для новорожденных, объемы финансирования "Серебряного возраста" в 2026 и 2027 годах неизвестны. По крайней мере, существующая редакция проекта не предусматривает выделения на это каких-либо сумм в плановый период.

На доплаты к пенсии лицам, замещавшим госдолжности и должности в Петербурге предназначены еще два миллиарда рублей.

Субвенции Фонду пенсионного и социального страхования на выплаты ежемесячных пособий по рождению и воспитанию ребенка составят 16,2 млрд рублей. Социальная поддержка семей с детьми и выплата пособия на ребенка потребует 9,8 млрд рублей из городского бюджета. На выплату материнского капитала заложено немногим более одного миллиарда рублей.

Строительство и транспорт

В числе крупных распределителей городского бюджета оказался и комитет по транспорту, которому предстоит оперировать суммой в размере 170,5 млрд рублей. Львиная часть из них уйдет на субсидирование пассажирских перевозок общественным транспортом.

В следующем году ГУП "Петербургский метрополитен" получит от комтранса 42,68 млрд рублей на перевозку пассажиров и их багажа по регулируемому тарифу. Этим, однако, субсидии предприятиям отрасли не ограничатся. Так, "Горэлектротранс" получит от комитета на эти же цели 12,96 млрд рублей, "Пассажиравтотрансу" достанется 9,1 млрд рублей. Предоставляемая АО СЗППК субсидия на перевозку пассажиров в пригородных электричках составит 2,45 млрд рублей.

В целом же регулярные пассажироперевозки наземным транспортом потребуют привлечения 58,57 млрд рублей в следующем году, следует из опубликованного проекта.

По 10 млрд рублей ежегодно планируется перечислять на счет АО "УК ВСМ Две столицы", реализующему проект Высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой. Непосредственно в Петербурге реализация проекта потребует сноса двух дореволюционных зданий в районе Лиговского проспекта и строительства нового терминала рядом с существующим зданием Московского вокзала. Эскиз планируемой постройки уже одобрен специалистами КГИОП.

Субсидии авиакомпаниям на выполнение региональных перелетов составят по 80,13 млн рублей в каждый из трех следующих лет, рассчитывают в Смольном.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры выделит 19,2 млрд рублей на реализацию концессионного соглашения по строительству и эксплуатации Широтной магистрали скоростного движения. На ремонт автомобильных дорог привлекут 11,16 млрд рублей, расходы на капитальный ремонт дорог оценили в два миллиарда рублей.

Бюджетные инвестиции от КРТИ в адрес АО "Западный скоростной диаметр" на госпрограмму "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" в следующем году ожидаются на уровне 7,27 млрд рублей. Еще 2,5 млрд рублей компания должна будет получить от комитета по инвестициям.

Реализация концессионного соглашения по строительству трамвайной линии "Купчино — Шушары — Славянка" потребует привлечения ровно трех миллиардов рублей в 2025 году.

Общий объем Дорожного фонда должен составить 130,8 млрд рублей.

Из средств комитета по строительству 2,25 млрд рублей уйдут на строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена между станциями "Казаковская" и "Обводный канал-2" с электродепо "Красносельское". Прочие расходы в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" потянут еще на 32,75 млрд рублей. Помимо этого, 86,8 млн рублей потребуются на разработку документации и исследовательские работы касательно объектов метростроения.

И другие получатели

Проект бюджета предусматривает и ряд иных самых различных затрат в следующем году. Так, комитет по печати и СМИ распределит 45 млн рублей в качестве субсидий НКО на выпуск и распространение общественно-политических газет Петербурга. АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" получит 1,97 млрд рублей "на производство и вещание социально значимого" телеканала "Санкт-Петербург".

Затраты на социальную рекламу, касающуюся приоритетов и целей социально-экономического развития России и Петербурга, составят 51,5 млн рублей. Услуги по изготовлению социальной рекламы и рекламы, имеющей особую общественную значимость, оценили в 149,4 млн рублей.

Величина субсидии на организацию праздника выпускников "Алые паруса" составит 34,9 млн рублей — столько же, сколько закладывалось на него и годом ранее. Проведение Петербургского книжного салона потребует привлечения 61,4 млн рублей. На централизованное оформление города к праздникам и памятным датам суммарно уйдет 1,2 млрд рублей, следует из проекта бюджета.

Комитет по культуре переведет 19 млн рублей на организацию мероприятия от имени губернатора в рамках Петербургского международного экономического форума. Мероприятие в рамках Юридического форума обойдется дешевле и потребует привлечения 7,2 млн рублей. Еще 100 млн рублей комитет предоставит на подготовку и проведение Петербургского международного форума объединенных культур.

Другие 100 млн рублей комитет предоставит государственным учреждениям культуры в качестве субсидии на закупку предметов искусства. Модернизация культурно-досуговых учреждений обойдется в 288,5 млн рублей.

Комитет по межнациональным отношениям потратит четыре миллиона рублей на адаптацию мигрантов в Петербурге и повышение роли национально-культурных автономий. Еще три миллиона рублей получат социально ориентированные НКО на адаптацию мигрантов и профилактику экстремизма.

Расходы на "сохранение самобытной казачьей культуры" и участие казачества в патриотическом воспитании молодежи составят 3,3 млн рублей.

Петербургская избирательная комиссия получит на обеспечение своей работы 990,4 млн рублей в следующем году. Две трети от этой суммы (628,8 млн рублей) потребуется на обеспечение деятельности Горизбиркома и ТИКов — в основном, на выплаты персоналу. На это используют 591 млн рублей.

Затраты на обеспечение работы уполномоченного по правам человека в Петербурге составят 124 млн рублей. Немногим меньше, а именно 117,8 млн рублей, предоставят уполномоченному по правам ребенка.

Управление ветеринарии получит 579,9 млн рублей, из которых 221,8 млн рублей предназначаются на проектирование и ремонт беспризорных животных, а еще 52,8 млн рублей — на поддержку НКО, занимающихся содержанием животных без владельцев.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру