Два дома снесут для строительства ВСМ в районе Лиговки

Два дома на Транспортном переулке и Днепропетровской улице попадают под снос для строительства путей к депо Обухово-2, согласно распоряжению Федерального агентства железнодорожного транспорта, об этом сообщила "Фонтанка" 20 сентября.

Депутат Государственной думы Михаил Романов сообщил "Фонтанке", что поинтересовался по просьбе местных жителей у вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова о планах в отношении исторической застройки в связи со строительством ВСМ.

Поляков написал, что при проектировании строительства путей на участке Главный-Обухово 2 под часть ВСМ была разработана планировка линейного объекта. В границы строительства попали два адреса: Транспортный переулок, дом 12, литера А и Днепропетровская улица, дом 4, литера А.

Чиновник уточнил, что реализация проекта скоростной магистрали предусматривает несколько этапов. До конца 2024 года планируется получить положительное заключение Госэкспертизы на строительство дополнительных путей.

Также проект предусматривает реконструкцию приемоотправочного пути на станциях в дополнительный главный путь. Планируется осуществить ремонт технологической площадки Обухово, строительство тяговой подстанции и ТПУ "Южный" и "4 км" и многие другие работы в рамках реализации проекта. Запуск движения запланирован на второй квартал 2028 года.

Поляков также отметил, что дом на Транспортом переулке - жилой, но жильцов немного, в основном это офисное здание. Само здание построено в 1879 году. Дом на Днепропетровской улице — жилой. Он построен в 1878 году, износ здания на сайте ГИС ЖКХ указан в 39 процентов.

Напомним, что министр транспорта Виталий Савельев сказал, что первый участок ВСМ начнут строить в сентябре.

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