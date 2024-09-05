В сентябре начнут строить первый участок ВСМ

Первый участок высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой начнут строить в сентябре, сообщил министр транспорта Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что первым участком станет Москва-Тверь длиной в 100 километров. На нем будут испытывать скоростной поезд. "Этот полигон поможет как можно быстрее реализовать этот проект", — добавил Савельев. Первый замминистра транспорта Валентин Иванов также подчеркнул, что строительство участка от Москвы до Твери планируется завершить в 2026-2027 годах.

Напомним, высокоскоростной поезд оборудуют автопилотом и цифровой системой управления. При его создании будут использовать новые технологии производства. Первый такой поезд должны поставить в 2027 году.

ВСМ между Петербургом и Москвой планируют запустить в 2028 году. Время дороги составит 2 часа 15 минут. Поезд сможет разгоняться до 400 км/ч.

Фото: ЗАКС.Ру