Высокоскоростный поезд для ВСМ оборудуют автопилотом

Поезд, который будет курсировать по высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой, оборудуют автопилотом, написало 3 сентября "РИА Новости" со ссылкой на документы РЖД. Ожидается, что также у него будет цифровая система управления.

Информагентство пишет, что российский высокоскоростной поезд получит автопилот и цифровую систему управления. При его создании будут использоваться новые технологии производства.

Группа "Синара" вместе с "Трансмашхолдингом" займутся строительством поездов для ВСМ, отмечают "РИА Новости". Собирать первый образец начнут в 2026 году, в 2027 году поезд должен быть готов. Планируется, что до 2030 года "Синара" предоставит 43 таких поезда.

Утверждается, что поезд с восемью вагонами сможет вмещать 454 пассажира. В вагоне первого класса будет 21 место, в вагоне бизнес-класса — 68 мест, в двух вагонах класса стандарт — 135 мест, четыре вагона класса комфорт — 230 мест.

ВСМ между Петербургом и Москвой планируется запустить в 2028 году. Расстояние между городами составит 2 часа 15 минут. Поезд сможет разгоняться до 400 км/ч.

Фото: ЗАКС.Ру