Комтранс и кикшеринг договорились о перечислении взносов в бюджет Петербурга

Комитет по транспорту Петербурга и представители кикшеринговых компаний подписали дополнительное соглашение о взаимодействии, сообщила пресс-служба ведомства 19 августа. Теперь операторы кикшеринга будут перечислять взносы в бюджет Петербурга.

Ожидается, что полученные деньги Смольный будет направлять на развитие транспортной инфраструктуры города, а именно на расширение сети велодорожек. Взносы кикшеринговые компании будут перечислять в каждом сезоне проката, первые средства уже начали поступать в бюджет города. Всего на эти нужды в 2025 году планируется направить около 37 млн рублей.

"Велосипеды наравне с электросамокатами набирают все большую популярность у жителей и гостей Петербурга. Специально оборудованные для их движения дорожки позволят повысить уровень безопасности как пешеходов, так и самих пользователей этого транспорта", — прокомментировал соглашение зампредседателя комтранса Михаил Казаков.

На данный момент в Петербурге действуют 48 веломаршрутов общей протяженностью порядка 154 км. Как подчеркнули в комтрансе, в соответствии с Комплексной схемой организации дорожного движения, к 2039 году в городе планируется создать свыше 512 км специальных дорожек для движения средств индивидуальной мобильности.

Напомним, о предварительных договоренностях о выплате взносов стало известно после заседания парламентской комиссии по транспорту в конце июня. Тогда речь шла о переводе в казну по 1 тысяче рублей за каждый самокат в парке оператора. По такой схеме Петербург может получить до 42 млн рублей за сезон.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру