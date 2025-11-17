Цена билета в Эрмитаж с декабря вырастет до 700 рублей

Государственный Эрмитаж повысит с 1 декабря стоимость билетов до 700 рублей, сообщила 17 ноября пресс-служба музея. Предыдущая цена 500 рублей будет действительна только для вечерних сеансов по вторникам, пятницам и субботам.

Рост цены билета пресс-служба Эрмитажа объясняет "объективной необходимостью" в виде глобальной инфляции, из-за которой содержание музея подорожало. При этом в музее признают, что не существует удобного момента для изменения стоимости. Вырученные деньги пойдут на организацию новых экспозиций, модернизацию систем безопасности, цифровизацию, реставрацию, инклюзивные проекты и расширение социальных программ, заключили в Эрмитаже.

В Эрмитаже добавили, что с учетом изменения цен сохраняются социальные программы. Порядка 25% посетителей музея попадают в него бесплатно, а еще 10% проходят по льготным билетам. Эрмитаж могут бесплатно посетить дети до 14 лет, многодетные семьи, участники специальной военной операции. При этом восемь дней в году музей принимает посетителей бесплатно.

