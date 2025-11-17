Провал грунта на проспекте Энгельса обернулся уголовным делом для подрядчиков

Прокуратура Выборгского района возбудила уголовное дело в отношении подрядчиков, занимавшихся строительством и реконструкцией водопровода на проспекте Энгельса, сообщила 17 ноября пресс-служба надзорного ведомства. Должностным лицам строительной организации инкриминируют нарушение правил безопасности при проведении работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

В прокуратуре уточнили, что рабочие повредили трубу, из-за чего провалился грунт вблизи дома 21 на проспекте Энгельса. Также в результате инцидента Водоканал Санкт-Петербурга и СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения" понесли значительный ущерб.

Вечером 9 ноября при проведении земляных работ на проспекте Энгельса прорвало трубу с холодной водой, из-за чего обвалился грунт. В результате общественному транспорту пришлось менять маршруты. Как позже пояснил вице-губернатор Петербурга Сергей Кропачев, отвечающий за энергетику и тарифы, Смольный планирует обратиться в суд для взыскания компенсации с организатора работ.

Кирилл Дудров / Фото: Прокуратура Петербурга