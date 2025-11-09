Огромный провал образовался на Энгельса после прорыва трубы

В ночь на 9 ноября на углу проспекта Энгельса и Светлановской площади обвалилась часть асфальта. Этому предшествовал прорыв трубы, в результате которого дорога была затоплена. Сейчас последствия аварии устраняют специалисты "Водоканала".

Пресс-служба "Водоканала" сообщила, что при проведении работ сторонней организацией была повреждена труба холодного водоснабжения диаметром 50 см. К 01:30 сотрудники "Водоканала" локализовали вытекание. Ближайшие дома подключены к системе временного водоснабжения.

Из-за аварии общественному транспорту пришлось менять маршрут. В частности, по измененной трассе следуют автобусы на маршруте 86 и 98, сообщили "Организатор перевозок". Также корректировке подверглось движение трамваев 20, 21 и 40.

Это вторая крупная авария в Выборгском районе за месяц. В ночь на 21 октября также произошел провал асфальта на улице Харченко из-за прорыва коллектора. В связи с обрушением жителей близлежащего дома временно поселили в другом месте. Вернуться в свои квартиры им удалось только 5 ноября. Также прорыв коллектора стал причиной сброса стоков в Муринский ручей. После аварии очевидцы жалуются на резкий запах и гибель рыбы в реке Охта.

Константин Леньков / Фото: Водоканал