Жители расселенного дома у улицы Харченко начали возвращаться в свои квартиры

Расселенные из-за обвала грунта на улице Харченко жители дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту начали возвращаться в свои квартиры, сообщила 5 ноября пресс-служба Смольного. Они вынужденно покинули свои квартиры более двух недель назад. Решение принято по результатам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Выборгского района.

"Губернатор Александр Беглов согласовал коллегиальное решение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Выборгского района о вселении жильцов обратно в квартиры, из которых они были эвакуированы", - заявили в Смольном.

Члены комиссии во главе с губернатором Александром Бегловым, основываясь на данных геотехнического мониторинга за состоянием жилых домов, сообщили о стабильном состоянии конструкций зданий. Чиновники утверждают, что все контролируемые параметры остаются в пределах допустимых значений. Специалисты продолжат мониторинг для предотвращения возможной опасности.

Напомним, вечером 20 октября на улице Харченко прорвало канализационный коллектор, из-за чего образовался провал. Во время размыва никто из жильцов ближайшего дома не пострадал — их эвакуировали в школу. После аварии Беглов создал и возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента по статье о халатности.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру