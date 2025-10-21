Следком возбудил дело по статье о халатности из-за провала грунта на Харченко

Просадка грунта в зоне тоннельного коллектора на улице Харченко в Петербурге стала основанием для уголовного дела по статье о халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК), сообщили в Следственном комитете вечером 21 октября. В отношении кого возбуждено дело в ведомстве не сообщили.

Обвал асфальта произошел вечером 20 октября. Уже утром городские власти эвакуировали рядом стоящий дом. Жильцов временно разместили в здании школы. Для ликвидации последствий аварии в Смольном сформировали оперативный штаб, который возглавил губернатор Александр Беглов. Сам губернатор посещал место аварии в сопровождении вице-губернаторов Сергея Кропачева и Валерия Москаленко.

Также в непосредственной близости от места обвала проходит "красная" ветка метрополитена. Из-за инцидента работники метро стали наблюдать за состоянием тоннеля на этом отрезке. Нарушений пока не зафиксировали.

Издание "Фонтанка" отмечает, что на работу коллектора местные жители жаловались еще десять лет назад. Также жильцы ближайших домов сообщали о просадке в этом месте еще весной.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру