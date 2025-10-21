Беглов провел заседание оперштаба из-за провала асфальта на улице Харченко

Губернатор Александр Беглов провел выездное заседание оперативного штаба по ликвидации последствий провала асфальта на улице Харченко поблизости от шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора, сообщили в администрации главы города 21 октября. Участие в мероприятии приняли, в частности, вице-губернаторы Валерий Москаленко, Игорь Потапенко и Сергей Кропачев, а также первый замначальника регионального ГУ МЧС Дмитрий Легенький.

Беглов выслушал доклад Кропачева и пообщался с жильцами дома № 29/20 по 1-му Муринскому проспекту, которых эвакуировали из-за ЧП в соседнюю школу № 104. Как уточнили в Смольном, все жильцы обеспечены питанием, при этом занятия в школе продолжаются.

"Александр Беглов дал поручение проработать вопрос о выделении для жильцов эвакуированного дома помещений маневренного и гостиничного фонда с последующим размещением", — сообщили в администрации губернатора.

Сейчас выполняются подготовительные работы по устройству обводной линии коллектора. В зоне провала отключены все инженерные коммуникации, начинаются работы по укреплению грунта. Метрополитен усилил контроль за состоянием тоннелей метро между станциями "Лесная" и "Площадь Мужества". Ночью в подземке устроили дополнительную проверку состояния тоннелей в районе коллектора, нарушений не обнаружили.

Об инциденте стало известно накануне вечером, в его результате никто не пострадал. Из-за провала жильцов соседнего дома пришлось эвакуировать. В обстоятельствах произошедшего разбирается Следственный комитет, также проверку организовала прокуратура города. Для ликвидации последствий был создан оперативный штаб под руководством Беглова.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного