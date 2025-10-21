В Пулково ввели ограничения ради безопасности полетов

Аэропорт Пулково ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил вечером 21 октября представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Подобную меру он объяснил необходимостью обеспечения безопасности полетов. Тем временем губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о воздушной опасности в регионе из-за угрозы БПЛА.

"Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета", — предупредил в своем telegram-канале Дрозденко.

В Пулково сообщили о возможности корректировок расписания в ближайшие часы из-за введенных ограничений.

Днем Дрозденко уже сообщал о воздушной опасности в Ленобласти. Как стало известно вскоре после этого, причиной послужил несанкционированный запуск дрона в Кингисеппском районе. К виновнику примут административные меры.

UPD от 18:40: Воздушная опасность в Ленобласти отменена. "По информации военных, направление движения целей не связано с регионом", сообщил Дрозденко. Пулково возобновило работу в штатном режиме.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру