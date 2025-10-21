ВЦИОМ: Почти половина россиян согласны экономить ради защиты страны

Ограничивать свои потребности для защиты страны готовы 45 % россиян, сообщил 21 октября ВЦИОМ по итогам проведенного опроса. Еще 24 % заявили, что "скорее согласны" экономить ради подобной цели. Суммарно речь идет о 69 % респондентов.

Участников исследования попросили сообщить о согласии или несогласии с утверждением "Я чувствую ответственность за свою страну и готов экономить, ограничивать свои потребности ради ее защиты". Полностью не поддержали подобную позицию 14 % опрошенных, еще 10 % заявили о том, что "скорее не согласны" с ней. Затруднились дать свой ответ 7 % респондентов.

На вопрос о доверии Вооруженным силам России утвердительно ответили 80 % респондентов, отрицательно — 13 %. Также 80 % заявили, что скорее могут сказать о себе, что гордятся сильной армией, чем нет. Обратной позиции придерживаются 12 % опрошенных.

"Доверие Российской армии и гордость за военную мощь служат фундаментом для формирования активной гражданской позиции и осознания причастности к решению стоящих перед страной задач. <...> Готовность к конкретным действиям и даже лишениям ради благополучия своей Родины служит иллюстрацией так называемого деятельностного, проактивного понимания патриотизма, пришедшего на смену эмоциональному", — прокомментировали результаты во ВЦИОМ.

Опрос проводили 15 октября по телефону, его участниками стали 1,6 тысячи совершеннолетних человек по случайной выборке из списка телефонных номеров. Погрешность выборки не превышает 2,5 % с вероятностью 95 %.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру