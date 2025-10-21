Беглов и Бельский вручили первые знаки блокадников по новым правилам

Первые 35 ленинградцев из числа тех, кто провел в осажденном городе менее четырех месяцев, получили знаки "Жителю блокадного Ленинграда" и юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", сообщили 21 октября в администрации губернатора. В церемонии вручения приняли участие глава Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

"Сегодня для нашего города и для всего блокадного сообщества исторический день. Вручение знака "Жителю блокадного Ленинграда" — всегда особенное событие. Для каждого блокадника это самая ценная награда. Но наша церемония уникальна, мы восстанавливаем историческую справедливость", — заявил Беглов.

Глава общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова поблагодарила Беглова за инициативу об отказе от четырехмесячного ценза для выдачи знака и за внимание к проблемам ветеранов, отметили в Смольном.

Правом на получение статуса блокадника по новым правилам обладают 1,8 тысячи человек в России, большинство из которых находятся в Петербурге. С учетом проживающих за рубежом речь идет о трех тысячах людей.

ЗакС рассмотрел закон об упрощении предоставления статуса блокадника в первом чтении 24 сентября. Подписание документа губернатором состоялось 3 октября. До этого разговоры об изменении правил велись не один год. В частности, об этом Беглов высказывался еще в 2019 году. В сентябре 2025 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что вопрос будет решен "в ближайшее время". Спустя неделю Беглов внес проект на рассмотрение депутатов.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Законодательного собрания