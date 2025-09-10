Статус блокадника начнут выдавать всем, кто родился в блокадном Ленинграде

В России откажутся от требования пребывания в блокадном Ленинграде не менее четырёх месяцев для присвоения статуса блокадника. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с блокадниками из Петербурга и Москвы 10 сентября.

"В ближайшее время мы примем все необходимые подзаконные акты, чтобы не было ограничений для тех, кто менее четырёх месяцев проживал в городе. То есть все, кто родился в городе в то тяжелое время, получат статус жителя блокадного Ленинграда. Ни одна ваша просьба не остается без внимания", - заявила Матвиенко в ходе встречи.

По словам спикера Совфеда, блокадники являются "самыми почётными гостями". Матвиенко подчеркнула, что ответственность нынешнего поколения — передать следующим память о защитниках Ленинграда и тружениках тыла.

Она напомнила, что в этом году День окончания Ленинградской битвы был признан днём воинской славы. По словам Матвиенко, в России стараются обеспечить социальной защитой участников войны и блокадников, в частности, в 2025 году был введён ряд дополнительных льгот.

Отметим, что сейчас на статус жителя блокадного Ленинграда могут рассчитывать те, кто работал в осажденном городе или прожил в нём не менее четырех месяцев в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Предложения смягчить условия предоставления статуса блокадника высказывались уже несколько лет. Так, в мае 2019 года Александр Беглов, тогда занимавший пост врио губернатора Петербурга, озвучивал эту идею на заседании съезда Международной ассоциации общественных организаций блокадников. К этому предложению он возвратился в декабре 2024 года. Тогда Беглов заявлял о планах обратиться с соответствующей инициативой к президенту России Владимиру Путину.

В январе 2025 года петербургский комитет по социальной политике разработал региональный законопроект, позволяющий вручать знак жителям блокадного города без учёта того, сколько времени человек провёл в осуждённом городе.

Анастасия Луценко / Фото: Telegram-канал Совета Федерации