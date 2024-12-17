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Новости 19:06

Беглов снова предложил смягчить условия вручения знака "Жителю блокадного Ленинграда"

фото ЗакС политика Беглов снова предложил смягчить условия вручения знака "Жителю блокадного Ленинграда"

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что намерен обратиться к президенту Владимиру Путину с предложением смягчить требования для награждения знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Такое заявление он сделал 17 декабря во время чествования председателя организации "Жители блокадного Ленинграда" Елены Тихомировой - сегодня она отмечает 90-летие. Сейчас действующее законодательство относит к льготной категории граждан тех, кто прожил в городе в период блокады более 120 дней. 

"Мы обязательно обратимся за поддержкой на федеральный уровень - к президенту Российской Федерации, и надеюсь, что нас услышат. Правительство города сделает все необходимое, чтобы знак "Жителю блокадного Ленинграда" смогли получить все пережившие это тяжелое время. <...> Мы обязаны в юбилейный год позаботиться о них", - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного. 

Беглов добавил, что сейчас в Петербурге проживает чуть меньше двух тысяч человек, которые пробыли городе во время блокады менее четырех месяцев. По его оценке, всего в стране число таких людей не превышает трех тысяч. Федеральным законодательством предусмотрен ряд льгот для лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда". В частности, за счет бюджета они обеспечиваются жильем, получают компенсацию половины стоимости оплаты услуг ЖКХ и другие меры поддержки. 

В Петербурге давно продолжается обсуждение, что порог в четыре месяца следует отменить. Например, эту идею активно поддерживали некоторые депутаты Заксобрания. Отметим, сам губернатор уже говорил о том, что этот статус необходимо присваивать всем, кто застал блокаду "хотя бы один день". С такой идеей Беглов выступал еще пять лет назад, в мае 2019 года, когда руководил городом с приставкой врио. Тогда глава города объяснял, что "хочет посоветоваться" на этот счет. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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