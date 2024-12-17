Беглов снова предложил смягчить условия вручения знака "Жителю блокадного Ленинграда"

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что намерен обратиться к президенту Владимиру Путину с предложением смягчить требования для награждения знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Такое заявление он сделал 17 декабря во время чествования председателя организации "Жители блокадного Ленинграда" Елены Тихомировой - сегодня она отмечает 90-летие. Сейчас действующее законодательство относит к льготной категории граждан тех, кто прожил в городе в период блокады более 120 дней.

"Мы обязательно обратимся за поддержкой на федеральный уровень - к президенту Российской Федерации, и надеюсь, что нас услышат. Правительство города сделает все необходимое, чтобы знак "Жителю блокадного Ленинграда" смогли получить все пережившие это тяжелое время. <...> Мы обязаны в юбилейный год позаботиться о них", - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

Беглов добавил, что сейчас в Петербурге проживает чуть меньше двух тысяч человек, которые пробыли городе во время блокады менее четырех месяцев. По его оценке, всего в стране число таких людей не превышает трех тысяч. Федеральным законодательством предусмотрен ряд льгот для лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда". В частности, за счет бюджета они обеспечиваются жильем, получают компенсацию половины стоимости оплаты услуг ЖКХ и другие меры поддержки.

В Петербурге давно продолжается обсуждение, что порог в четыре месяца следует отменить. Например, эту идею активно поддерживали некоторые депутаты Заксобрания. Отметим, сам губернатор уже говорил о том, что этот статус необходимо присваивать всем, кто застал блокаду "хотя бы один день". С такой идеей Беглов выступал еще пять лет назад, в мае 2019 года, когда руководил городом с приставкой врио. Тогда глава города объяснял, что "хочет посоветоваться" на этот счет.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру