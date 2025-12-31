Путин поздравил россиян с Новым годом

Жители Камчатки и Чукотки 31 декабря первыми в России услышали поздравление президента Владимира Путина, сделанное в честь наступления Нового года. В своем выступлении глава государства выразил уверенность в том, что желания и планы россиян неотделимы от судьбы страны и отдельно обратился к участникам СВО, передает ТАСС.

"Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России — уверяю вас! — вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной преданной любви к России", — отдельно обратился к военнослужащим Путин и поздравил бойцов и командиров с наступающим праздником.

Президент отметил, что будущее зависит от самих граждан и отметил, что взаимная поддержка россиян придает уверенности в том, что всё задуманное исполнится. Он пожелал, чтобы традиции, вера и память россиян соединяли поколения и во всем поддерживали граждан.

