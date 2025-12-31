Сотрудники ГАИ помешали дрифтерам у "Газпром Арены"

Восемь автомобилей доставили на специальную стоянку после того, как сотрудники Госавтоинспекции сорвали встречу дрифтеров на территории перед стадионом "Газпром Арена", сообщили 31 декабря в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Водителей доставили в отделения полиции города.

Всего в темное время на площадке собрались около 50 автолюбителей. У правоохранителей возникли вопросы к нескольким участникам мероприятия.

Так, для прохождения медицинского освидетельствования для выявления возможного опьянения забрали 25-летнего водителя "Субару". Саму машину эвакуировали. Аналогичная судьба ждала двух водителей автомобилей "Лада Гранта", двух водителей "БМВ", водителей "Тойоты Марк 2" и "Войо Фри", а также их машины.

На водителя "Лады Приоры" составили протокол о неисполнении обязанности по страхованию гражданской ответственности (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ). На водителя "БМВ", отказавшегося от медосвидетельствования, составили протоколы о невыполнении требования по проверке на опьянение (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ) и об управлении транспортом с нарушением правил установки регистрационных знаков (ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ). Машины обоих автолюбителей также отправили на спецстоянку.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)