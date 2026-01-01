ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 1 января 2026, 13:33

Свыше 800 росгвардейцев следили за порядком в новогоднюю ночь в Петербурге

Свыше 800 росгвардейцев следили за порядком в новогоднюю ночь в Петербурге

Во время праздничных гуляний в центре Петербурга в ночь на 1 января за порядком и безопасностью следили более сотрудников и военнослужащих Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства. Были ли пресечены какие-либо происшествия в Росгвардии не уточнили.

Число росгвардейцев, заступающих на службу 31 января, не меняется уже несколько лет. И в 2024 и в 2025 годах за новогодними гуляниями наблюдали более 800 представителей ведомства. 

В свою очередь профилактические рейды на Дворцовой площади провели и сотрудники МВД, которые выявляли иностранцев, нарушивших требования миграционного законодательства. По данным городских СМИ, на центральных улицах Петербурга очевидцы заметили десятки автобусов для задержанных. О рейде по выявлению мигрантов полиция уведомляла утром 31 декабря. 

Константин Леньков


