Свыше 800 росгвардейцев следили за порядком в новогоднюю ночь в Петербурге

Во время праздничных гуляний в центре Петербурга в ночь на 1 января за порядком и безопасностью следили более сотрудников и военнослужащих Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства. Были ли пресечены какие-либо происшествия в Росгвардии не уточнили.

Число росгвардейцев, заступающих на службу 31 января, не меняется уже несколько лет. И в 2024 и в 2025 годах за новогодними гуляниями наблюдали более 800 представителей ведомства.

В свою очередь профилактические рейды на Дворцовой площади провели и сотрудники МВД, которые выявляли иностранцев, нарушивших требования миграционного законодательства. По данным городских СМИ, на центральных улицах Петербурга очевидцы заметили десятки автобусов для задержанных. О рейде по выявлению мигрантов полиция уведомляла утром 31 декабря.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру