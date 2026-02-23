Петербург попал в тройку регионов-лидеров по числу производителей беспилотников

Петербург вошел в топ регионов России по количеству предприятий, выпускающих беспилотные авиационные системы, обратил внимание "Деловой Петербург" 23 февраля. Всего в Северной столице работают 65 малых и средних компаний, которые производят БАС и компоненты для них. Больше беспилотников, чем в Петербурге, выпускает только Москва с 202 предприятиями и Московская область с 71.

"За последние три года количество производителей БАС среди компаний малого и среднего бизнеса увеличилось более чем в два раза, с 352 до 793 компаний", - отмечает генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Рост числа предприятий специалисты объяснили большим спросом на беспилотники. По мнению экспертов, сейчас БПЛА используются как для военных, так и для гражданских целей — например, для мониторинга лесных пожаров или поиска пропавших.

Для 3,6 тысячи средних и малых предприятий, занятых в сфере изготовления БАС, производство беспилотников не является основным видом деятельности. Как правило, такие компании выпускают также компоненты для навигационных систем или приборостроительных компаний.

Ранее в ноябре 2024 года губернатор Александр Беглов заявлял, что в Петербурге есть все условия для развития производства БПЛА. В Северной столице создадут программное обеспечение для беспилотников и продумают сценарии их использования. Еще Беглов отмечал, что на Петербург приходится треть от всех беспилотников, производимых в России.

Дарья Нехорошева