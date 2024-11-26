Беглов: в Петербурге хорошо проработана отрасль БПЛА

Петербург становится ведущим центром в сфере разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в интервью ТАСС 26 ноября.

По словам главы региона, город обладает всеми необходимыми компетенциями для развития сектора: от создания компонентной базы и программного обеспечения до разработки сценариев применения беспилотников в городской инфраструктуре. Особое внимание уделяется подготовке специалистов и внедрению профильных образовательных программ.

"Перед нами новая, объемная, привлекательная для инвестиций и, безусловно, высокотехнологичная отрасль. Она не просто открывает большие перспективы, мы расцениваем БПЛА как важный шаг к раскрытию потенциала города в XXI веке, один из этапов перехода к новой специализации Петербурга", – отметил глава города.

Он напомнил, что ключевые отечественные производители БПЛА уже разместили в Петербурге производственные площадки. На одной из них, занимающейся выпуском беспилотников серии "Орлан", в сентябре побывал президент России.

Напомним, что развитие центра БПЛА на территории особой экономической зоны "Санкт-Петербург" потребует привлечения инвестиций в размере около 3 млрд рублей, об этом в конце октября заявили в пресс-службе ОЭЗ.

Фото: ЗАКС.Ру