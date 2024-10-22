Развитие центра БПЛА в Петербурге потребует привлечения 3 млрд рублей

Развитие центра беспилотных летательных аппаратов на территории особой экономической зоны "Санкт-Петербург" потребует привлечения инвестиций в размере около трех миллиардов рублей, сообщил 22 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОЭЗ.

"Создание центра площадью около 18 600 кв. м потребует порядка трех миллиардов рублей инвестиций", — цитирует информагентство полученный ответ на свой запрос.

Центр по разработке и сборке БПЛА должен открыться в Петербурге в 2026 году на площадке ОЭЗ в Шушарах. Региональный центр беспилотных авиационных систем был открыт в городе в 2024 году.

В январе Смольный выделил 552,1 миллиона рублей на проектирование площадки ОЭЗ в Шушарах.

Фото: ЗАКС.Ру