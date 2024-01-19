Смольный перечислил более полумиллиарда рублей на новую площадку ОЭЗ

На развитие проектирование новой площадки Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" в Шушарах потратят более 550 миллионов рублей, следует из сообщения вице-губернатора Кирилла Полякова от 19 января. Деньги были выделены из бюджета Северной столицы.

"Из городского бюджета выделено 552,1 миллиона рублей на проектирование площадки "Шушары". В этом году приступим к проектным работам и строительству инфраструктуры для обеспечения ресурсами резидентов Особой экономической зоны", — написал Поляков в своем Telegram-канале.

В качестве ключевого преимущества для резидентов ОЭЗ чиновник назвал возможность подключения к к точкам присоединения к сетям. Это позволяет экономить время и деньги инвестора, что благотворно сказывается на сроках запуска новых продуктов, объяснил он.

На прошлой неделе стало известно об увеличении почти в два раза площади ОЭЗ за счет новых площадок в Шушарах и на Парнасе.

Фото: ЗАКС.Ру