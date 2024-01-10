Площадь ОЭЗ "Санкт-Петербург" удвоилась после включения участков на Парнасе и в Шушарах

Площадь территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" увеличилась почти вдвое, рассказали 10 января в администрации губернатора. Это произошло благодаря включению в состав ОЭЗ промышленных зон "Парнас" и "Шушары".

Теперь площадь ОЭЗ составляет 337 гектаров, что более чем на 154 гектара больше прежнего. Включение промзоны "Шушары" позволило увеличить общую территорию на 127,2 гектара, а "Парнас" принес еще 27,6 га.

Согласно предварительным расчетам, на территории промзоны "Шушары" можно разместить до 40 компаний-резидентов с общим объемом инвестиций свыше 57 миллиардов рублей. В случае с "Парнасом" можно рассчитывать приблизительно на 10 компаний с объемом инвестиций около 15 миллиардов рублей, полагают в Смольном.

Особая экономическая зона была создана в 2006 году, сейчас на ее территории зарегистрированы 73 компании. Общий объем заявленных инвестиций в проекты составляет около 182 миллиардов рублей, утверждают городские власти.

В ноябре Смольный сообщал, что с начала 2023 года в ОЭЗ удалось создать около полутысячи новых рабочих мест.

Фото: ЗАКС.Ру