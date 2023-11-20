В ОЭЗ "Санкт-Петербург" с начала года создали более 500 рабочих мест

С начала года резиденты Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" создали для города свыше полутысячи рабочих мест, заявил губернатор Александр Беглов в своем радиообращении к горожанам. Также он поделился планами поскорее открыть еще две площадки ОЭЗ.

"С начала года на предприятиях резидентов создано свыше 550 новых рабочих мест. Объем налоговых отчислений компаний из зоны "Санкт-Петербург" во все уровни налоговой системы страны составляет более шести миллиардов рублей", — поведал Беглов в эфире "Радио России".

По заявлению градоначальника, за первые девять месяцев 2023 года резиденты ОЭЗ инвестировали в проекты более 12 миллиардов рублей. "Сегодня мы вместе с федеральным центром работаем над тем, чтобы в максимально короткие сроки открыть третью и четвертую площадку особой экономической зоны", — добавил он.

Ранее в понедельник вице-губернатор Кирилл Поляков сообщил, что федеральный центр компенсировал Петербургу затраты на создание ОЭЗ в размере 338 миллионов рублей. В будущем году власти города рассчитывают получить еще около 2,1 миллиарда рублей компенсации.

Фото: ЗАКС.Ру