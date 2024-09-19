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Новости 15:48

Путин посетил предприятие по производству БПЛА в Петербурге

фото ЗакС политика Путин посетил предприятие по производству БПЛА в Петербурге

Президент России Владимир Путин приехал на площадку "Специального технологического центра" в Петербурге, об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе Кремля.

На этом предприятии производят беспилотники, комплексы РЭБ и другое специализированное оборудование.

Как пишет ТАСС, Путину покажут образцы робототехнических комплексов, цех производства антенн, а также образцы беспилотных устройств.

Напомним, что президент России Владимир Путин пообщался с новоизбранными главами регионов, в том числе с губернатором Петербурга Александром Бегловым. По словам главы государства, градоначальник критично относится к себе.

Фото: скриншот видео Кремля


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