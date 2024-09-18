Путин заявил Беглову о необходимости проанализировать итоги прежней работы

Вновь избранный губернатор Петербурга критично относится к себе, заявил президент Владимир Путин во время общения с новыми главами регионов 18 сентября. Как следовало из трансляции на канале Кремля в RUTUBE, глава государства попросил Беглова проанализировать итоги предыдущей работы и выполнить задачи, которые не удалось сделать до сих пор.

В своей вступительной речи Путин поздравил собеседников с избранием и высказал мнение, что прошедшие выборы свидетельствуют о высоком к ним доверии со стороны жителей регионов. Также он заявил, что "требования общества к власти, в том числе региональной, совершенно справедливо растут", и что от глав регионов ждут "работы с полной отдачей в интересах страны и её граждан".

После выступления президента настал черед говорить новым губернаторам. Первым выступил петербургский градоначальник. В своей речи он поведал об инфраструктурных проектах в Северной столице или же с ее участием, и выразил уверенность в том, что следующая пятилетка станет для города "временем интенсивного развития". Также он поблагодарил Путина за оказанное доверие и за "возможность послужить Отечеству и Санкт-Петербургу".

— Александр Дмитриевич, вы человек опытный, у вас это не первый срок работы в этой должности, — обратился в ответ к Беглову Путин. — Поэтому все в крупной работе бывает. Я знаю, что вы и к себе относитесь критично. Поэтому посмотрите все, что сделано, все, что не удалось сделать, почему. Проанализируйте, пожалуйста и, как я уже говорил во вступительном слове, нужно сделать все для того, чтобы оправдать доверие петербуржцев-ленинградцев.

Путин 18 сентября находится в Петербурге. В частности, он принял участие в открытии IV Евразийского женского форума, стартовавшего в этот день.

Выборы губернатора состоялись в Петербурге в Единый день голосования, прошедший с 6 по 8 сентября. Беглов на них получил 59,8 % голосов.

Андрей Казарлыга, фото: Кремль.Новости / RUTUBE (скриншот трансляции)