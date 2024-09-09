Горизбирком утвердил победу Беглова на выборах губернатора

Санкт-Петербургская избирательная комиссия вечером 9 сентября приняла решение об утверждении результатов губернаторских выборов. Действующий глава города Александр Беглов переизбирался на новый срок с 59,8% голосов. Его кандидатуру поддержали 895 тысяч человек, сообщили в Горизбиркоме. Всего в выборах приняли участие 1,5 млн человек.

На выборах 2019 года за Беглова проголосовали 734 тысячи человек, то есть за пять лет число избирателей, которые решили поддержать его на выборах, выросло на 161 тысячу.

Всего на это место претендовало четверо. Кроме Беглова, в бюллетене были депутат Заксобрания Максим Яковлев от ЛДПР, который занял второе место, муниципальный депутат Павел Брагин, руководитель городского отделения партии "Зеленые", а также лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович, который занял последнее место.

Выборы проходили три дня, с 6 по 8 сентября. Также в эти дни состоялись дополнительные выборы в Законодательное собрание, на которых победу одержал кандидат от "Единой России", медиаменеджер Александр Малькевич, и муниципальные выборы в 110 МО. Там тоже более 80% мандатов досталось единороссам.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру