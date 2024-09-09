Александр Малькевич избран депутатом Заксобрания

Телеведущий Александр Малькевич по итогам трехдневного голосования избран депутатом Законодательного собрания Петербурга, сообщил председатель Горизбиркома Максим Мейксин на брифинге в Доме журналиста днем 9 сентября. Он набрал 55,45% голосов - его поддержали 23 тысячи человек.

Второе место на выборах в ЗакС занял коммунист Александр Михайлов (12,56%), третье - представитель представитель партии "Новые Люди" Андрей Денисов (10,92%). Кандидаты от ЛДПР Евгений Ененков и "Справедливой России - За правду" Александр Колос набрали менее 10% процентов голосов - 8,97% и 8,67% соответственно.

Напомним, всего на вакантное место в парламенте претендовало шесть человек. Кандидатку от "Яблока" Ольгу Юркевич не допустили до выборов из-за ошибок в документах.

С 6 по 8 сентября в Петербурге прошли выборы губернатора и выборы депутатов местных советов. На пост главы города вновь избран действующий губернатор Александр Беглов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру