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Новости 13:28

Александр Малькевич избран депутатом Заксобрания

фото ЗакС политика Александр Малькевич избран депутатом Заксобрания

Телеведущий Александр Малькевич по итогам трехдневного голосования избран депутатом Законодательного собрания Петербурга, сообщил председатель Горизбиркома Максим Мейксин на брифинге в Доме журналиста днем 9 сентября. Он набрал 55,45% голосов - его поддержали 23 тысячи человек. 

Второе место на выборах в ЗакС занял коммунист Александр Михайлов (12,56%), третье - представитель представитель партии "Новые Люди" Андрей Денисов (10,92%). Кандидаты от ЛДПР Евгений Ененков и "Справедливой России - За правду" Александр Колос набрали менее 10% процентов голосов - 8,97% и 8,67% соответственно. 

Напомним, всего на вакантное место в парламенте претендовало шесть человек. Кандидатку от "Яблока" Ольгу Юркевич не допустили до выборов из-за ошибок в документах. 

С 6 по 8 сентября в Петербурге прошли выборы губернатора и выборы депутатов местных советов. На пост главы города вновь избран действующий губернатор Александр Беглов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Малькевич Александр Александрович




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