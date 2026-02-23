Беглов почтил память пожарных в годовщину пожара в отеле "Ленинград"

Губернатор Петербурга Александр Беглов 23 февраля посетил торжественно-траурную церемонию на Серафимовском кладбище, посвященную погибшим при тушении пожара в гостинице "Ленинград" в 1991 году. Участники церемонии почтили память героев минутой молчания.

"В этот день мы вспоминаем всех пожарных и спасателей, погибших на боевом посту. Мы приходим сюда каждый год, чтобы почтить их память. Чтобы дать клятву – быть достойными их подвига", – цитирует слова губернатора пресс-служба Смольного.

Ровно 35 лет назад, утром 23 февраля 1991 года, на седьмом этаже гостиницы "Ленинград" начался пожар. Огонь быстро набрал силу из-за скрытых изъянов в планировке здания. В результате трагедии погибли девять пожарных. Они поднялись на верхние этажи, где пламя было особенно интенсивным, и вывели людей из опасной зоны. Всего от пожара погибли 16 человек.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный