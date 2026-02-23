ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 23 февраля 2026, 12:43

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о плохом обслуживании школы в Мурино

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о плохом обслуживании школы в Мурино

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК по Ленобласти Сергея Сазина возбудить уголовное дело после инцидента в школе, где обвалились потолочные панели, сообщила пресс-служба СК 23 февраля. В СУ СК региона проводится процессуальная проверка. Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства. 

Информация о том, что в школе № 5 в Мурино обрушился потолок, появилась в СМИ 21 февраля. Инцидент произошел из-за того, что в вентиляционной камере протекла вода. Потолочные панели не выдержали ее веса и обвалились на пол. В администрации Всеволожского района заявляли, что проблему с потолком удалось решить за 40 минут, школьники и учителя не пострадали.

Накануне Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела об осквернении Вечного огня на Марсовом поле.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама