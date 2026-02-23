Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о плохом обслуживании школы в Мурино

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК по Ленобласти Сергея Сазина возбудить уголовное дело после инцидента в школе, где обвалились потолочные панели, сообщила пресс-служба СК 23 февраля. В СУ СК региона проводится процессуальная проверка. Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

Информация о том, что в школе № 5 в Мурино обрушился потолок, появилась в СМИ 21 февраля. Инцидент произошел из-за того, что в вентиляционной камере протекла вода. Потолочные панели не выдержали ее веса и обвалились на пол. В администрации Всеволожского района заявляли, что проблему с потолком удалось решить за 40 минут, школьники и учителя не пострадали.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру