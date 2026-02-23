Слуцкий предложил запретить увольнять супругов участников СВО

В ЛДПР выступили с новой инициативой о помощи семьям бойцов СВО. В партии предложили внести изменения в Трудовой кодекс и запретить увольнять жен и мужей участников специальной военной операции по решению работодателя. Письмо с соответствующим предложением лидер партии Леонид Слуцкий направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову, сообщил ТАСС 23 февраля.

"Предлагается установить запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с данной категорией граждан, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем", - отметил Слуцкий.

Кроме того, лидер ЛДПР обратил внимание на то, что военнослужащие получают привилегии в разных сферах, однако их супругов по-прежнему могут лишить работы из-за причин, не связанных с их навыками и компетенциями. По мнению политика, работодатели должны быть лояльны к мужьям и женам военнослужащих, потому что нередко они не могут выйти на работу из-за поездок к месту службы и оформления льготных выплат.

В августе депутаты ЛДПР разработали законопроект о приоритетном зачислении российских граждан в детские сады. Авторы инициативы заявили, что подобные меры защищают права россиян и укрепляют национальную идентичность.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру