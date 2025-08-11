В Госдуме предложили зачислять россиян в детсады в приоритетном порядке

Депутаты Госдумы во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким разработали законопроект, подразумевающий приоритет для российских граждан при зачислении в детские сады. Карточка инициативы появилась в думской базе 11 августа.

"Обеспечение доступа к базовым социальным услугам для собственных граждан является одним из аспектов национальной безопасности и стабильности. В этой связи законопроектом предлагается установить приоритетный порядок для граждан Российской Федерации при приеме или переводе на обучение по образовательным программам дошкольного образования", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам авторов инициативы, вопрос доступности детских садов и школ для иностранцев является фактором, стимулирующим приток мигрантов в Россию. При этом они отмечают, что многие прибывающие в Россию иностранные семьи являются многодетными, что дает им право первоочередного зачисления в детские сады. По мнению авторов законопроекта, это приводит к тому, что российские семьи сталкиваются с трудностями при поиске детсадов рядом с домом.

Депутаты подчеркивают, что предоставление доступного образования своим гражданам является основной задачей государства. По задумке авторов, приоритет для россиян при приеме в детских сады основывается на необходимости защищать права россиян, укреплять национальную идентичность и эффективность использования образовательных ресурсов.

Напомним, с апреля 2025 года для приема в школу детям иностранных граждан необходимо сдать экзамен на знание русского языка. Для зачисления ребенок должен дать не менее 90% правильных ответов. В середине мая председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что из 1762 желавших пройти тестирование по русскому языку успешно выполнить его смогли лишь 27.

Анастасия Луценко, фото: unsplash