В Госдуме предложили ограничения для релокантов, признанных виновными по суду

Депутаты Государственной думы подготовили временные ограничения для релокантов, уклоняющихся за рубежом от вынесенного судом наказания. Пакет законопроектов появился в электронной базе парламента 11 декабря.

Инициативы направлены на осужденных по уголовным статьям и на привлеченных к ответственности по ряду статей Кодекса об административной ответственности граждан. Речь идет о наказании за невыполнение предписаний Минюста в сфере законодательства об иноагентах (ч. 42 ст. 19.5 КоАП РФ), о нарушении порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ), о публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ (ст. 20.3.2 КоАП РФ), о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ), о призывах к введению ограничений против России и россиян (ст. 20.3.4 КоАП РФ) и об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ).

Депутаты предложили установить для таких россиян запрет на регистрацию физлиц в качестве ИП, запрет на постановку на учет физлица в качестве налогоплательщика, отказы в заключении кредитных договоров, в предоставлении госуслуг в электронной форме, запрет дистанционного обслуживания в банках, замораживание денежных средств и иного имущества, запрет совершения сделок и ряд иных мер. Применяться они будут в случае подтверждения отъезда за рубеж при уклонении от исполнения судебного решения.

Предполагается, что решение о введении ограничений будет выносить генеральный прокурор или его заместитель. На Генпрокуратуру предлагается возложить обязанность публиковать на сайте список лиц, в отношении которых введены ограничения.

Кроме того, близким родственникам лица, включенного в список, предлагают дать "гарантии обеспечения жизнедеятельности". Предполагается, что родственники без источников дохода, которые ранее проживали с таким гражданином, по решению Генпрокуратуры смогут получать "ежемесячное гуманитарное пособие" из ранее замороженных средств. Величину пособия предстоит определить правительству по согласованию с Центробанком.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Накануне Пискарев выступил в числе соавторов законопроекта об отмене ежегодного декларирования доходов чиновников.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру