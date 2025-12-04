В Госдуму внесли законопроект об ограничении работы круглосуточных магазинов

Законопроект о наделении регионов правом самостоятельно ограничивать работу круглосуточных магазинов в ночное время внесли в Государственную думу депутаты Заксобрания Кировской области. По мнению авторов, подобная мера поспособствует борьбе с ночной торговлей алкоголем, которой в обход законов могут заниматься торговые точки. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Законопроект вносит изменения в законы о защите прав потребителей и об основах государственного регулирования торговой деятельности в России. Депутаты предлагают разрешить регионам самостоятельно ограничивать режим работы круглосуточных магазинов в период с 23:00 до 08:00.

По их мнению, подобное полномочие "позволит решить проблему незаконной торговли алкогольной продукцией в ночное время". Последняя создает криминогенную обстановку вблизи магазинов и приводит к шуму по ночам, который "является предметом наибольшего общественного напряжения", указано в пояснительной записке.

В Петербурге торговля алкоголем в магазинах запрещена с 22:00 до 11:00. Кроме того, с 1 сентября в городе заработал закон о так называемых "наливайках", согласно которому в тот же временной период запрещена торговля спиртным в заведениях на территории жилых домов, не включенных в специально созданный список ресторанов. Для попадания в реестр кафе должно отвечать ряду требований, касающихся площади зала обслуживания, наличия отдельного входа с улицы, отдельных туалетов для клиентов и персонала, помещения для приготовления пищи и прочих. В конце ноября стало известно, что в Смольном допускают введение в дальнейшем дополнительных ограничений в закон.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру