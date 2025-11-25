Смольный допускает ужесточение закона о "наливайках" в 2026 году

Председатель комитета по промышленной политике Петербурга Александр Ситов 24 ноября заявил, что в Смольном готовы задуматься о внесении изменений в закон об ограничении продажи алкоголя в многоквартирных домах, так называемых "наливайках". Сейчас заведения, не соответствующие определенным требованиям, не могут продавать алкоголь позже 22:00. Решать, нужно ли ужесточать требования к предпринимателям, чиновники смогут после получения более обширной статистики.

"Из нескольких тысяч объектов общественного питания, а у нас, собственного говоря, в многоквартиных домах обладали лицензие и одновременно являлись объектом общественного питания, около 2,5 тысяч объектов. 12 из них закрылись. Это даже не один процент. Наверное, мы вернемся к обсуждению в следующем году, когда статистика будет более явная. Мы проработаем возможные какие-то препятствия или наоборот, необходимость ужесточения", – рассказал Ситов в интервью на одном из городских телеканалов.

По словам главы комитета, с 1 сентября, когда закон об ограничении продажи алкоголя в МКД начал действовать, свыше 570 заведений подали заявки на включение в реестр баров и ресторанов. Получить согласование с чиновниками смогли порядка 400 заведений. Для включения в реестр они должны соответствовать ряду требований. Так, заведение общепита должно иметь площадь для гостей не менее 50 квадратных метров, вход с лицевого фасада здания, отдельное помещение для кухни, раздельный санузел для посетителей и персонала, также другие критерии.

Среди тех, кто получил отказ во включении в реестр, по словам Ситова, есть заведения, расположенные вне многоквартирных домов. Они автоматически получают оказы, однако на их деятельность это никак не влияет. На таких "предусмотрительных" предпринимателей приходится примерно треть всех отказов, рассказал глава КППИТ.

Многие заведения, действительно, после вступления закона в силу перестали продавать алкоголь по ночам и переквалифицировались в обычные магазины, отмечает Ситов. По его словам, комитет стал получать меньше жалоб на работу "наливаек". Впрочем, до конца проблема таких заведений не решена, добавил чиновник.

Закон о "наливайках" принят Законодательным собранием Петербурга в мае 2025 года. На его разработку ушло больше года. Инициатива вызвала множество споров между парламентом и представителями бизнеса.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру