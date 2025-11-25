Полиция изъяла майнинг-ферму у цыган в Тосненском районе

Полицейские во время рейда в местах компактного проживания кочевого народа в Тосненском районе обнаружили технику, похожую на майнинг-ферму, сообщила 25 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Оборудование для добычи криптовалюты располагалось в спрятанном под коврами подвале дома в поселке Красный Бор. У силовиков возникли вопросы к законности потребления электроэнергии. Технику изъяли, проводится расследование.

Всего во время рейда полицейские проверили документы у сотни цыган. 21 человека доставили в отдел полиции, где некоторым выдали повестки в военкомат. Также силовики обратили внимание на условие жизни детей – всего во время рейда силовики обнаружили более двух десятков несовершеннолетних. У трех семей нашли нарушения в виде отсутствия нормальных спальных мест, еды и необходимых вещей. На их родителей составили протоколы за ненадлежащее содержание несовершеннолетних (5.35 КоАП РФ).

Водители тоже попали под проверки. Сотрудники Госавтоинспекции проверили почти 150 автомобилей в районе проведения рейда. В результате контрольных мероприятий выявлено 20 нарушений.

"Мероприятия в местах компактного проживания кочевого населения, направленные на поддержание правопорядка, выявление нарушений и защиту интересов законопослушных граждан, будут продолжены", - заявили в ведомстве.

В августе полицейские нагрянули с рейдом к цыганам в Красносельском районе Петербурга. Поводом для этого стали жалобы от местных жителей на противоправные действия со стороны кочевого этноса.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру