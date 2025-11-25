Матвиенко о меме про лазер и сосульки: "Ну ничего, я спокойно к этому отношусь"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о своем отношении к мему, возникшему после ее предложения срезать сосульки в Петербурге с помощью лазера. В интервью "Московскому Комсомольцу" она отметила, что фраза о высокотехнологичном устранении сосуль тянется за ней годами, однако она относится к этому "спокойно".

"Ну, был такой мем… ну, не без этого. Я-то с чувством юмора… Я говорю: ну что мы, как в каменном веке, ломом сбиваем наледь, кровли повреждаем. Можно же что-то придумать? Лазером срезать, паром, еще чем-то эти сосули, говорю, надоевшие. И все, теперь это тянется за мной годами. Ну ничего, я спокойно к этому отношусь. Вообще, знаете, лучше над самой собой порой посмеяться, чем над другими. Очень в жизни помогает. ", – рассказала спикер Совфеда.

В 2010 году, будучи губернатором Петербурга, Матвиенко предложила срезать сосульки с крыш домов лазером или паром, чтобы предотвратить повреждение крыш. Отмечая новые методы борьбы с наледью, она добавила, что если даже ученые не справятся, то останется сбивать сосульки только ломом. Ее предложение быстро ушло в народ.

Валентина Матвиенко занимала пост губернатора Петербурга с октября 2003 по август 2011 года. После она ушла в отставку, чтобы возглавить Совет Федерации.

Сегодня в Петербурге коммунальщики так и не обзавелись лазером для борьбы с сосульками, однако новые технологии в этом направлении все же применяют. Государственная административно-техническая инспекция следит за образованием сосуль и наледи на крышах Петербурга с помощью искусственного интеллекта. Через нейросети чиновники планируют наблюдать за собственниками зданий, которые не сбивают сосульки.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру