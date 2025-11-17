Нейросеть ГАТИ начала следить за сосульками на петербургских крышах

Искусственный интеллект "Городовой" перешел на зимний режим работы, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции Петербурга 17 ноября. Технология с помощью системы городских видеокамер выявляет нарушения, связанные с уборкой крыш.

Чиновники с помощью ИИ хотят предотвращать образование наледи на крышах домов. В случае фиксации нарушения собственнику здания грозит штраф в 100 тысяч рублей. Всего к работе подключены восемь таких комплексов, отметили в ведомстве.

Как добавили в инспекции, нейросеть начала фиксировать наличие сосулек на крышах еще в конце прошлого зимнего сезона. За это время технология искусственного интеллекта выявила 21 нарушение, по которым назначены штрафы на общую сумму 2,1 млн рублей.

ГАТИ использует "Городового" с 2023 года. Система умеет выявлять нарушения, связанные с уборкой территорий от мусора, незаконными граффити на зданиях, наличием незаконных ларьков и борщевика Сосновского. В инспекции отметили, что ИИ ежедневно мониторит 186 маршрутов во всех районах Петербурга.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру