ГАТИ начала применять нейросети для поиска борщевика

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) начала использовать нейросети для поиска борщевика Сосновского на территории Петербурга, сообщили 12 августа в пресс-службе ведомства. Собственники первых восьми территорий, где ИИ обнаружил это растение, уже получили свои штрафы.

В публикации отмечается, что поручение об использовании нейросетей в этом направлении дал вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин летом 2025 года. Сотрудники ГАТИ обучили искусственный интеллект находить его на разных этапах роста. Теперь системой обнаружения борщевика оборудованы восемь мобильных нейросетевых комплексов "Городовой", установленных в автомобили ведомства.

Как отметили в пресс-службе ГАТИ, мониторинг при помощи ИИ осуществляется ежедневно по 186 маршрутам во всех районах Петербурга. В случае выявления борщевика собственникам участка автоматически назначается штраф 100 тысяч рублей. Кроме того, они также обязуются очистить территории от опасного растения. Исполнение требования также контролируется нейросетью.

Отметим, что бороться с борщевиком при помощи технологий ИИ призывал депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев ("Единая Россия") еще в 2023 году. Зимой 2025 года ряд других депутатов ЗакСа от "Единой России" и "Новых людей" разработали законопроект о введении штрафов до 300 тысяч рублей за халатное отношение к борьбе с борщевиком.

Напомним, ранее в ГАТИ рассказали об использовании технологий ИИ для выявления незаконно установленных ларьков. Соответствующе обученная нейросеть также установлена в автомобили учреждения, которые совершают объезд города по 186 маршрутам.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба ГАТИ