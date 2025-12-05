ЦБ снимает ограничения на перевод денег за границу

Банк России 8 декабря снимет ограничения на перевод денег за рубеж для россиян и нерезидентов дружественных стран, сообщила 5 декабря пресс-служба регулятора. Причиной снятия лимитов ЦБ называет стабилизацию ситуации на валютном рынке.

Банки из недружественных стран могут осуществлять переводы в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских банках, если счета плательщика и получателя находятся в зарубежных банках. Запрет также не распространяется на операции по переводу денег иностранным инвесторам, вкладывающим в российский финансовый рынок.

Тем не менее сохраняются ограничения для иностранцев, прибывших из недружественных стран: они могут переводить за границу сумму, не превышающую размер их зарплаты. Полный запрет действует для физических лиц и организаций — нерезидентов России из недружественных стран.

К недружественным странам относят страны Европейского союза, Австралию, Албанию, Андорру, Багамские острова, Великобританию, Исландию, Канаду, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония. Их список утвердило правительство России в марте 2022 года.

В апреле 2022 года ЦБ ввел ограничения для россиян и физлиц из дружественных стран: они могли переводить за рубеж не более 10 тысяч долларов через системы денежных переводов и не более 1 млн долларов на зарубежные банковские счета. Лимиты неоднократно продлевались и постепенно ослаблялись.

Кирилл Дудров