Традиционный полуденный залп начнут производить с Государева бастиона

Полуденный выстрел с 5 декабря временно будут производить с Государева бастиона Петропавловской крепости, сообщила пресс-служба комитета по культуре Петербурга. Причиной переноса стала реставрация традиционного места для залпа — Нарышкина бастиона.

Сейчас на гранитном фасаде Петропавловской крепости проводится первая с момента ее облицовки реставрация. После окончания работ полуденный выстрел снова будут производить с Нарышкина бастиона. Реставрация может продлиться до 2027 года. Как уточнили в ведомстве, на крепости уже завершены работы на Трубецком и Государевом бастионах, Екатерининской куртине, а также Иоанновском равелине.

В апреле в Петербурге приняли поправку в Устав города, позволяющую производить полуденный выстрел с любого места Петропавловской крепости. До этого делать традиционный залп можно было только с Нарышкина бастиона. Изменения в Уставе приняли из-за реставрации Петропавловской крепости, которая началась в феврале 2023 года. Работы планировали завершить к концу мая 2025 года, однако они затянулись из-за выявленных повреждений на Государевом и Нарышкином бастионах.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру