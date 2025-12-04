Романов заподозрил применение ботов для поддержки Наоко в интернете

Комментарии с поддержкой вокалистки Stoptime Дианы Логиновой, также известной как Наоко, могут оставлять в интернете не реальные пользователи, а боты, полагает депутат Государственной думы Михаил Романов. Своим мнением он поделился 4 декабря в ходе пресс-конференции в ТАСС, отвечая на вопрос от руководителя организации "Гражданский контроль" Илоны Ханиной.

В своем выступлении общественница заявила, что ее "настораживают" комментарии студентов с поддержкой Логиновой, которая обучалась в музыкальном училище имени Римского-Корсакова.

— Прежде всего хочу сказать, что за комментариями в интернете могут быть и наши студенты, и не наши, потому что у нас идет информационная борьба. Могут быть различные боты, что часто используются в методах информационной борьбы. В каждом случае надо разбираться. С молодёжью нужно работать активно, — высказался в ответ Романов.

Депутат пообещал обсудить форматы работы с творческой молодежью для того, чтобы та "не оказывалась на грани нарушения закона". В частности, по его мнению, необходимо разъяснять подрастающему поколению необходимые нормы для того, чтобы оно не исполняло песни "экстремистского толка".

— Многие, к сожалению, даже не знают, что песни иноагентов у нас запрещены на территории РФ в части публичных исполнений, — посетовал в этой связи Романов.

Отметим, что в этом случае депутат допустил неточность. Законодательный запрет на распространение творчества иностранных агентов в России отсутствует, при этом Роскомнадзор может блокировать часть подобного контента в индивидуальном порядке — например, за распространение недостоверной общественно значимой информации.

Напомним, в середине октября участники уличной группы Stoptime привлекли к себе внимание правоохранителей после жалоб активистов на их репертуар. В частности, музыканты исполняли перед публикой песни иноагентов. Это вылилось в череду арестов по статье об организации массового пребывания граждан, повлекшего помехи пешеходам. Также Наоко штрафовали по статье о дискредитации армии. В конце ноября она и ее жених, гитарист группы Александр Орлов, освободились после третьего по счету ареста. Вскоре после этого Романов сообщил о том, что Логинова покинула страну.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру